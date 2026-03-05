Tony Pitony tra Pippo Inzaghi e Luca Toni: il Palermo ha un nuovo bomber grazie a Sanremo

Da Sanremo al Barbera: Tony Pitony è stato ospite del Palermo nello stadio dei rosanero. Il cantante, reduce dalla vittoria della serata cover di Sanremo insieme a Ditonellapiaga, è stato invitato al Barbera dal club. Tutti impazziti sui social per il video negli spogliatoi, dove si vede Tony che osserva le maglie dei giocatori rosanero e poi compare la sua, con il numero 21. Al suo fianco, c'è l'iconica maglia del Palermo di Luca Toni, che però per l'occasione diventa Luca Tony .

Tony Pitony, da Sanremo al Barbera

Nel video Tony Pitony sale le scale del Barbera per entrare in campo, saluta lo storico magazziniere del club Pasquale e dice "Qua non caco eh", facendo una citazione a quanto successo a Sanremo, quando il cantante ha lasciato un caco sul palco di Sanremo per un meme nato sui social. Il cantante, originario di Siracusa, ha visto anche la partita di ieri vinta contro il Mantova e l'occasione è stata buona anche per farsi una foto con l'allenatore del Palermo Filippo Inzaghi.