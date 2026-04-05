Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sorpresa al Barbera: allo stadio c'è Mattarella per Palermo-Avellino

Il presidente della Repubblica è stato avvistato in Tribuna Autorità durante il match di Serie B
2 min
TagsPalermoMattarella
Palermo

Palermo

Tutte le notizie sulla squadra

Presenza speciale allo stadio Renzo Barbera in occasione della sfida di Serie B tra Palermo e Avellino. In tribuna Autorità, infatti, è stato avvistato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente a titolo personale.

Mattarella al Barbera per Palermo-Avellino

Il capo dello Stato, noto tifoso rosanero, ha voluto seguire da vicino la squadra della sua città, regalando un momento particolare ai presenti. Non è frequente vedere Mattarella sugli spalti per partite di club: solitamente la sua presenza è legata agli impegni istituzionali, come le gare della Nazionale o le finali di Coppa Italia.

 

 

Mattarella, non è la prima volta al Barbera

Non si tratta comunque della prima volta al Barbera negli ultimi anni. Già nell’agosto del 2025 aveva assistito a una gara del Palermo contro il Frosinone, mentre nell’aprile del 2023 aveva visitato l’impianto e il museo del club, accolto dalla dirigenza rosanero.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Palermo

Da non perdere

Serie B, la classificaSerie B, il calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS