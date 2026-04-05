Sorpresa al Barbera: allo stadio c'è Mattarella per Palermo-Avellino

Presenza speciale allo stadio Renzo Barbera in occasione della sfida di Serie B tra Palermo e Avellino . In tribuna Autorità, infatti, è stato avvistato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , presente a titolo personale.

Mattarella al Barbera per Palermo-Avellino

Il capo dello Stato, noto tifoso rosanero, ha voluto seguire da vicino la squadra della sua città, regalando un momento particolare ai presenti. Non è frequente vedere Mattarella sugli spalti per partite di club: solitamente la sua presenza è legata agli impegni istituzionali, come le gare della Nazionale o le finali di Coppa Italia.

Mattarella, non è la prima volta al Barbera

Non si tratta comunque della prima volta al Barbera negli ultimi anni. Già nell’agosto del 2025 aveva assistito a una gara del Palermo contro il Frosinone, mentre nell’aprile del 2023 aveva visitato l’impianto e il museo del club, accolto dalla dirigenza rosanero.