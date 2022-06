PERUGIA - Il Perugia, con una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato "di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Massimiliano Alvini e il proprio staff". Il tecnico è approdato al Perugia nello scorso giugno, al posto del tecnico Fabio Caserta, in precedenza aveva allenato, in Serie C, Reggiana, Albinoleffe e Tuttocuoio.