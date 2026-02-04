Insigne: "Al Napoli sarei tornato gratis". Poi il retroscena sulla telefonata con Zeman

"Ho avuto altre proposte, ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a Pescara . Napoli ? C'è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla". Così Lorenzo Insigne nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia , che dà il via alla seconda avventura in carriera in maglia biancazzurra a poco meno di quattordici anni da quandò salutò l' Abruzzo per fare rientro al club campano.

Insigne al Pescara: "Credo nella salvezza, vogliamo regalarla ai tifosi"

Insigne ha poi aggiunto: "Sto bene, mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata. Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi".

Insigne: "Zeman mi ha chiesto di farlo divertire"

Infine Insigne ha rivelato: "Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto 'fammi divertire'. Per me è stato un secondo papà".