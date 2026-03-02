Insigne, l’eroe ritrovato

Certe bandiere non si ammainano mai. E anche nel calcio, per fortuna, ce ne sono ancora che sventolano libere e orgogliose, a dispetto del business dilagante che produce spesso fallimenti, se non addirittura disamore. Lorenzo Insigne, invece, è uno di quei vessilli intramontabili. Lo si è capito ieri, in un attimo, dopo il gol al Palermo che ha fatto imbronciare un altro campione irripetibile come Pippo Inzaghi. Il Magnifico attaccante napoletano è