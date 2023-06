Pisa, Aquilani è il nuovo allenatore: in arrivo l'ufficialità

PISA - Sarà Alberto Aquilani il prossimo allenatore del Pisa per la stagione 2023-24 in Serie B. Per la nomina manca solo l'ufficialità, che è in dirittura d'arrivo. Subentrerà a Luca D'Angelo, il cui rapporto con il club è terminato lo scorso 2 giugno e che era a sua volta subentrato in corsa a Rolando Maran. Aquilani, ex giocatore della Roma (cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha militato in prima squadra dal 2002 al 2009). Da allenatore ha recentemente guidato la formazione Primavera della Fiorentina, con la quale ha vinto tre volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa. Al Pisa peraltro Aquilani (che firmerà un contratto biennale) troverà un altro ex romanista nello staff dirigenziale: Aleksandar Kolarov, recentemente nominato direttore sportivo del club nerazzurro.