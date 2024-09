Superpippo fa volare il Pisa in testa alla B e in Coppa Italia

C'è una squadra al comando della Serie B, insieme con Juve Stabia e Spezia, prepotentemente partita di slancio sia in Coppa Italia (ha eliminato il Frosinone nel primo turno, il 25 settembre l'attende il Cesena nel secondo) sia in campionato. Questa squadra è il Pisa, a farla volare è Superpippo Inzaghi, sempre più nel cuore dei tifosi. In Toscana, il tecnico sta raccogliendo le soddisfazioni che meritano la sua competenza e la sua passione. Lo sostiene l'entusiasmo di una piazza strepitosa per attaccamento alla squadra, la solidità della società che appartiene al miliardario Alexander Knaster, azionista al 75 per cento. Il suo socio al 25 per cento è il presidente Giuseppe Corrado, l'uomo della rinascita pisana da quando scese in campo, poco meno di otto anni fa e che ricopre un ruolo chiave in società, insieme con il direttore generale Giovanni Corrado e il direttore sportivo Davide Vaira. La vittoria sulla Reggiana, un'altra protagonista di brillante avvio stagionale, ha galvanizzato Pisa.