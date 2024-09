Serie B, accolto il ricorso del Pisa: vittoria a tavolino contro il Cittadella. Il motivo

Pisa, vittoria a tavolino contro il Cittadella: il motivo

Nel secondo tempo della partita, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B, l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara. Con questa decisione il Pisa rafforza il suo primato in classifica, la squadra di Pippo Inzaghi sale a 16 punti. Il Cittadella scende a 7 punti.