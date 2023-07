Reggiana, è polemica per l'arrivo di Portanova: club in silenzio

Manolo Portanova è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Reggiana. Il calciatore, arrivato in prestito dal Genoa, è infatti arrivato a Toano, nell'Appennino Reggiano, pre prendere parte al ritiro agli ordini dell'allenatore, Alessandro Nesta. Per il momento nessun commento ufficiale da parte della società, dei compagni di squadra o dello staff, alle polemiche seguite al suo arrivo: il calciatore, in prestito dal Genoa, è stato condannato a sei anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo. Nel gennaio scorso saltò il trasferimento al Bari dopo che la tifoseria pugliese era insorta con veementi proteste e pressioni alla società.