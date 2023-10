Espolsione bomba carta: amputata mano a ultrà della Reggiana

Bomba carta, esplosione in prossimità del Mapei Stadium: indagini in corso

Stando alle ricostruzioni delle forze di polizia l'ordigno sarebbe esploso poco dopo le 16 nella mano dell'ultras appartenente al gruppo 'Teste Quadre' all'angolo fra viale Regina Margherita e via Cadoppi, in prossimità del Mapei Stadium; l'esplosione sarebbe avvenuta durante un tentativo di avvicinamento fra la tifoseria granata e quella del Venezia, subito bloccato dalle forze di polizia. Ora sono in corso indagini per capire se l'ordigno fosse difettoso o se sia stato azionato volontariamente dal tifoso, che si stava dirigendo con altri ultras verso un posto di blocco della polizia.