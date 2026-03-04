Fumagalli, il bel gesto di Fair Play durante Reggiana-Sudtirol ricorda Di Canio: cosa è successo

Tommaso Fumagalli come Paolo Di Canio. In occasione della gara casalinga con il Südtirol, valida per la ventottesima giornata di Serie B, il ventiseienne giocatore della Reggiana si è reso protagonista di un bel gesto di fair play che ha ricordato quell'ex attaccante nel corso di Everton-West Ham (1-1) del 16 dicembre 2000 in Premier League. All'epoca, al 90', con la porta vuota e la possibilità di segnare, Di Canio aveva fermato il gioco prendendo il pallone tra le mani per permettere di soccorrere il portiere di casa, Paul Gerrard, che si era infortunato. Una scena diventata celebre. Al Citta del Tricolore, il centravanti dei granata ha, invece, toccato il pallone in fallo laterale dopo essersi reso conto che Alessio Cragno, al quale lo aveva sottratto, era rimasto vittima di un problema muscolare.