Reggina, Denis è nella storia: superato Kallon

REGGIO CALABRIA - Il gol realizzato al Chievo nell'ultimo turno ha proiettato German Denis nella storia della Reggina. "El Tanque", con la sua 15ª rete, è diventato il miglior marcatore straniero della storia amaranto superando il record di Mohamed Kallon, con 14 reti, che resisteva da poco più di 20 anni, da quella stagione 1999/2000 che vedeva i calabresi calcare il palcoscenico della Serie A. Adesso per il 39enne argentino resta un altro muro da abbattere, quello dei 100 gol in Italia, dove gioca dal 2008: a portarlo nel Bel Paese il Napoli (15 reti), con un girovagare che ha poi toccato i "lidi" di Cesena (3), Atalanta (56) e, appunto, Reggina. A Denis ne mancano solo sei, e restano ancora 8 giornate di campionato, escludendo eventuali playout o playoff, con la squadra di Baroni che matematicamente è ancora in corsa in entrambi i casi.