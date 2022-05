Reggina: De Lillo è il nuovo amministratore delegato dopo l'arresto di Gallo

REGGIO CALABRIA - Si continua a lavorare a Reggio Calabria per consentire alla Reggina di rispettare, dopo l'arresto del presidente Luca Gallo, le scadenze economiche e federali per iscriversi al campionato di serie B del prossimo anno: l'avvocato Katiuscia Perna, amministratore giudiziario della Mg Group Holding che controlla la maggioranza della società "Amaranto club" che a sua volta gestisce la "Reggina 1914", ha infatti nominato il nuovo amministratore unico della società amaranto: è Fabio De Lillo, avvocato, ex consigliere regionale del Lazio ed ex assessore comunale a Roma. De Lillo era già il general manager della società calcistica.