Inzaghi: "Sarà una Reggina coraggiosa. Non potevo dire no a questa piazza"

REGGIO CALABRIA - A Reggio è stato il giorno della presentazione di Pippo Inzaghi quale nuovo allenatore della Reggina. Queste le prime parole dell'ex attaccante del Milan. "Sono molto orgoglioso di essere qui, con una proprietà, un tifo e un’ambizione importante. Ultimamente ho preso qualche mazzata, sono rimasto deluso umanamente da alcune avventure professionali. Non potevo rinunciare a un trasporto del genere. Ho trovato un presidente con una grande umanità e voglia di fare bene. Per diventare dei vincenti ci vogliono componenti che viaggiano tutte verso un’unica direzione. L’inizio chiaramente sarà molto difficile, penso che in questo momento la differenza la faccia il calore che ho visto ieri. Ero a Formentera, contento di stare fermo, è stato un anno difficile per me. Se questa società non avesse fatto ciò che ha fatto per me non sarei venuto, ho preso molte mazzate andando ovunque a piedi. Penso che faremo il ritiro in sede, ho già visto una squadra motivata e tutti si sono subito allenati con grande intensità. Chi verrà dal mercato dovrà farlo non per soldi ma per motivazioni".