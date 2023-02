Reggina, Inzaghi impegnato nella raccolta differenziata. E c'è un regalo per i tifosi

REGGIO CALABRIA - Sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si è svolta la raccolta rifiuti differenziata, iniziativa organizzata dall'imprenditrice digitale Angela Robusti , compagna di Filippo Inzaghi , allenatore della Reggina . Sono stati coinvolti oltre 1000 studenti di due istituti scolatici di Reggio Calabria: l' Istituto Tecnico Economico R. Piria ed il liceo scientifico Leonardo Da Vinci. Il maxi evento di clean up, che ha come obiettivo quello di rendere la città più pulita ed una società più attenta alla tutela dell'ambiente, ha visto la partecipazione di Filippo Inzaghi.

Reggina, ingresso omaggio allo stadio per i partecipanti al maxi evento di clean up

Per i partecipanti al maxi evento di clean up sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, la società amaranto ha voluto fare un regalo: "Voi tutti dovete essere un esempio. La spiaggia deve essere passata al setaccio. Siamo soli, non abbiamo avuto l'aiuto di nessuno. La Reggina però vuole farvi un regalo per questo gesto pazzesco per la città. Siete tutti invitati al Granillo per la prossiam partita casalinga della Reggina. La società ha deciso di fornire l'ingresso omaggio a chi lo vorrà", l'annuncio di Angela Robusti nel corso dell'evento.