Menez dice Reggina: “Il bello deve ancora venire”

REGGIO CALABRIA - Classe, tecnica superiore e istinto per il gol. Jeremy Menez, 35 anni, attaccante francese, è l'uomo in più della Reggina, quello che con le sue giocate, un insieme di qualità e genio, fa la differenza e mette spesso i suoi compagni nelle condizioni di non sbagliare sotto porta. È successo nell'ultima gara con il Cittadella, dove a propiziare la seconda rete realizzata da Hernani è stato proprio il fantasista che ha dribblato come birilli i difensori avversari prima di servire il compagno. Menez è consapevole del momento di difficoltà attraversato dalla squadra, ma l'esperienza maturata in carriera lo induce a essere positivo.



Menez, perché questa involuzione della Reggina dopo una prima parte di campionato brillante?

«Non ci aspettavamo questo inizio del 2023. Nel calcio possono esserci momenti difficili. Le partite le facciamo noi. Ma dopo aver dominato per gran parte, prendiamo gol. Ora gira un po' male».



Quali i possibili correttivi?

«Dobbiamo avere più carattere ed essere più cattivi per tornare a vincere. Bisogna continuare a lavorare e riprendere a giocare come abbiamo fatto nella prima fase del torneo».



La serie di sconfitte, 5 nelle prime 6 giornate del girone ritorno, fa tornare alla mente situazioni simili degli anni scorsi.

«Quest'anno è diverso. Siamo sempre stati alti in classifica. E ancora non è finita. Dobbiamo riprendere a vincere e andrà meglio».





Questa, comunque, è la migliore annata per Menez sullo Stretto?

«Sì, è la più bella. I due anni passati sono stati un po' così. Sono contento e spero finisca bene».



Possibile rinnovo di contratto, dunque?

«Abbiamo parlato con il direttore. Ora, l'importante è finire bene. Poi penseremo al resto».



Come nascono le giocate come quella con il Cittadella che ha portato al gol Hernani?

«Una giocata d'istinto. Noi la proviamo in allenamento».