Reggina, depositato il ricorso al Tar: la data della nuova udienza

ROMA - La Reggina non si arrende: il club amaranto ha formalmente depositato oggi al Tar del Lazio il ricorso amministrativo in cui viene contestata la bocciatura per l'ammissione alla Serie B 2023/24 per difetti nell'iscrizione .

Reggina, la data della nuova udienza

Il club amaranto si è affidato a un collegio difensivo composto dagli avvocati Enrico Lubrano, Paolo Rodella, Fabio Cintioli e Donato Patera. La data della nuova udienza non è stata ancora formalizzata ma non è escluso che possa essere calendarizzata per il prossimo 2 agosto, quando davanti ai giudici amministrativi arriveranno anche i ricorsi presentati il 21 luglio scorso dal Lecco, neopromosso in Serie B dopo aver vinto i playoff di Serie C, e dalla Figc riguardanti le procedure di iscrizione al prossimo campionato cadetto.