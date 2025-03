Salernitana, scoglio Bari: Breda cerca altre energie

Di nuovo porte aperte all’Arechi. La Salernitana, nella settimana che precede la partita con il Bari al San Nicola, chiama ancora una volta a raccolta i suoi tifosi , proprio come la scorsa settimana. Oggi pomeriggio dalle ore 15 (i cancelli della Curva Sud apriranno alle 14,30) il gruppo di Breda si allenerà nella struttura di via Allende con i tifosi che sosterranno i granata in vista del match in Puglia. La vittoria contro il Modena ha dato un po' di ossigeno alla Salernitana , ma il cammino verso la salvezza resta difficile. Serve qualche colpo esterno . Fin qui sono appena 7 i punti conquistati lontano dall'Arechi, un trend che va invertito.

Salernitana, servono nuove energie

Il tecnico dei campani potrà attingere anche a qualche calciatore fin qui poco utilizzato, ma probabilmente funzionale al tipo di partite che la squadra dovrà sostenere. Hrustic, ad esempio, ha giocato pochissimo durante la gestione Breda, appena 16’ in 9 partite. Il nazionale australiano potrebbe tornare utile a centrocampo anche se ovviamente solo un minutaggio maggiore lo valorizzerebbe. Altro elemento che sembra poter dare un contributo utile in termini di intensità e di agonismo è il 24enne Stefano Girelli. Anche l’ex Samp ha giocato pochissimo: 81’ in 9 gare, 4’ nelle ultime 6. Ma quando è entrato ha dimostrato concentrazione, spirito di sacrificio e grande abnegazione. È stato titolare solo a Pisa. A Bari mancherà lo squalificato Bronn in difesa, pronto Ruggeri.

Salernitana, la voglia di riscatto

Chi, invece, fin qui ha deluso è Antonio Raimondo. Il ventenne di origini cilentane, in prestito dal Bologna via Venezia, lo scorso anno è stato con Breda a Terni segnando 9 gol. Il salto in A col Venezia e poi il ritorno in B devono aver avuto un impatto emotivo particolarmente negativo. Il giocatore c’è, ma fin qui ha fatto pochissimo a Salerno: appena 1 gol in 8 gare. Nelle ultime tre giornate è partito dalla panchina e contro il Modena non è proprio entrato in campo. Ma ha grande voglia di riscatto. Come lui anche Fabrizio Caligara, in prestito dal Sassuolo con obbligo di riscatto. Breda e Valentini, che lo conoscono bene, lo hanno voluto a Salerno in tutti i modi, ma l’impatto dell'ex Ascoli non è stato dei migliori. E nelle ultime due partite ha giocato appena 8’.

Salernitana, la spinta dei tifosi

Intanto, i tifosi granata, dopo aver riempito il Settore Ospiti dello stadio San Nicola, stanno continuando ad acquistare biglietti della vicina Curva Sud nell’anello inferiore e superiore. Forse a Bari saranno oltre 4.000 i sostenitori salernitani, che rinnoveranno lo storico gemellaggio con la tifoseria biancorossa e spingeranno la squadra di Breda verso un risultato positivo, magari quella vittoria che farebbe fare uno scatto in avanti sostanziale in classifica. La gara è prevista alle 19,30 ma quasi tutti partiranno in mattinata per trascorrere la giornata nel capoluogo pugliese.