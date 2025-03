Salernitana, quota salvezza: i conti di Breda

Otto partite da interpretare come se fossero le gara della vita. La Salernitana ha bisogno almeno di 12 punti da qui alla fine perché ad oggi la proiezione per la salvezza diretta porta a 41. Al momento la quota salvezza è rappresentata dai 32 punti della Reggiana, appaiata alla Sampdoria. Anche nel campionato precedente la quota alla 30ª giornata era di 33 punti. Alla fine, lo Spezia si è salvato con 44, con un incremento di 11 punti nelle ultime 8 giornate. Nel campionato 2022/23, l’aumento era stato, però, di 8 punti, passando dai 33 del Perugia ai 41 necessari per evitare i playout . Stessa tendenza si era verificata nel 2021/22, dove la quota per la permanenza in cadetteria era passata dai 28 punti a 36. Considerando i tanti scontri diretti, dunque 12 punti potrebbero bastare alla Salernitana. Se la squadra di Breda si concentrasse solo sulle 4 gare interne (contro Palermo, Sudtirol, Cosenza e Mantova), commetterebbe, però, un errore clamoroso. Nelle ultime quattro all’Arechi, ad esempio, i granata hanno ottenuto 3 vittorie e un pari. Questo significa che per evitare guai sarà fondamentale cercare di fare punti anche in trasferta (contro Juve Stabia, Cittadella, Spezia e Samp). Ufficialmente nessuno fa calcoli, ma è ovvio che ora una tabella di marcia può essere utile. La scorsa stagione, sulla panchina della Ternana, Breda ottenne 11 punti nelle ultime 8 gare e andò ai playout, persi poi contro il Bari.

Salernitana, servono punti per la salvezza

Una delle critiche rivolte a Breda è stata fin qui quella di non aver osato quando avrebbe potuto. Come a Bari. Ma un dubbio si fa largo: e se Breda avesse ragione? Cioè, se il tecnico trevigiano avesse valutato che la sua squadra non sia in grado di sostenere un atteggiamento e un assetto più offensivi? In fase difensiva la Salernitana è migliorata. Vedere Cerri rientrare fino a centrocampo è un chiaro indicatore, anche se poi spesso l’area di rigore resta sguarnita. Viene invocato il 3-4-1-2, con Verde alle spalle di Cerri e Raimondo. Ma forse la Salernitana potrebbe non sostenere due punte e mezza perché, avendo una difesa lenta, ha bisogno di un centrocampo che copra maggiormente i tre centrali. Equilibrio non significa rinuncia ad attaccare. Ecco, allora, che diventa fondamentale il recupero di un giocatore come Raimondo, fin qui deludente. Dunque, 12 punti per mantenere la categoria e mettersi alle spalle due anni di errori per ripartire con obiettivi e persone diverse. Il gruppo riprenderà oggi pomeriggio la preparazione. Da valutare le condizioni di Caligara e Jaroszynski. Tra oggi e domani rientreranno i 4 nazionali. Da monitorare i problemi del georgiano Lochoshvili. Col Palermo rientrerà Bronn dopo la squalifica. 2.660 i biglietti fin qui acquistati. Alle 10 di oggi scatterà la vendita libera.