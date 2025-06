La parola fine sul playout di serie B la scriverà il giudice sportivo, Ines Simona Immacolata Pisano, Cavaliere della Repubblica italiana, nominata all’unanimità dal Consiglio federale sullo scranno giudicante dei cadetti nel 2023. L’esito, è ovviamente, scontato, praticamente granitico. Non può esserci altra strada, dopo quanto visto ieri sera all’Arechi di Salerno, che la sconfitta a tavolino (il risultato sul campo al momento della sospensione era di 0-2 per la Sampdoria, cosa che di fatto non cambia l’esito sportivo della sfida) ma soprattutto una pesante squalifica del campo, con possibilità (alta) di porte chiuse in campo neutro, e un’altrettanta severa ammenda pecuniaria.