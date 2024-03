Samp, effetto Pirlo: ecco perché ora lotta per la Serie A

Sampdoria, il successo contro il Bari apre a nuovi scenari

Si apre un’altra avventura adesso ed è anche un premio per il presidente blucerchiato Manfredi che ha avuto la capacità di credere nelle qualità di Pirlo e della squadra anche nei momenti più complicati. Una curiosità, due ore prima della gara col Bari il numero uno del club si è collegato da Milano via zoom con tutta la squadra e lo staff tecnico per un abbraccio virtuale con parole dolci verso la sua creatura che era davanti al bivio. “Mancano 9 gare, saranno 9 battaglie per poter riscrivere la nostra storia. Io ci credo e la società tutta crede in voi. Date l’anima oggi”. E la vittoria in terra pugliese ha fatto segnare una tripletta di successi che non accadeva da novembre e ha messo in prima pagina un leader indiscusso come Pajtim Kasami che ha firmato il 5º gol stagionale e subito dopo il match ha telefonato insieme al resto della squadra a Manfredi per festeggiare insieme. Uno sguardo in alto finalmente ed è bellissimo rivedere le stelle.