Valentino Rossi e l'invito speciale da Pirlo: cosa è successo

C'è un invito speciale per Valentino Rossi e arriva da Andrea Pirlo . L'ex pilota di Moto GP nei giorni scorsi ha parlato del suo tifo per la Sampdoria di quando era piccolo, prima di diventare interista .

La rivelazione di Rossi e l'invito di Pirlo

Queste le sue parole a Sky Sport: "Sono interista dal 1998, ma da giovane ero sampdoriano, quando ero piccolo. Poi nel 1998 quando è arrivato all'Inter Ronaldo il Fenomeno mi sono appassionato moltissimo di calcio. Da quel momento in poi sono andato a vederli tantissime volte a San Siro e da lì sono molto, molto interista". La Sampdoria ha preso la palla al balzo e tramite l'allenatore Andrea Pirlo ha inviato un messaggio all'ex campione della Moto GP: "Ciao Vale, dato che hai detto che eri un tifoso della Samp il primo amore non si scorda mai. Ti aspettiamo a Marassi a vedere una nostra partita". Il tutto tenendo in mano una maglia personalizzata con "Valentino" e ovviamente il numero 46.