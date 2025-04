Tra il rischio Serie C e il debito da sanare: la Sampdoria è nel caos

A un passo dal baratro. La Sampdoria perde ancora, questa volta a Carrara, per 1-0 e adesso rischia veramente di non mantenere la categoria. La retrocessione in Serie C, peraltro sarebbe la prima di una storia gloriosa fatta anche di uno Scudetto e quattro Coppe Italia, è dietro l’angolo e a quattro giornate dalla fine a Bogliasco sono tutti preoccupati. La vittoria di due settimane fa con il Cittadella, all’esordio del nuovo corso ‘Manciniano’ con il duo E