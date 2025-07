È Donati il nuovo allenatore della Sampdoria, manca solo l'ufficialità: i dettagli dell'accordo

La Sampdoria sceglie Donati, Lombardo saluta via social

Donati firmerà con la Sampdoria un contratto di un anno più opzione per l'anno successivo e lo staff sarà annunciato nei prossimi giorni, ma il tecnico dovrebbe essere seguito dagli elementi che erano al suo fianco al Legnago. Oggi intanto Attilio Lombardo, che sembrava dovesse restare come allenatore in prima, via social ha annunciato l'addio al club.

Arriva Fredberg: l'ex Ceo dell'Anderlecht lavorerà con il ds Mancini

Della riorganizzazione farà parte Jesper Fredberg, referente della proprietà per l'area sportiva (lavorerà fianco a fianco con Andrea Mancini che resterà come direttore sportivo). Dal 2022 al 2024, Fredberg ha ricoperto la prestigiosa carica di Ceo dell'Anderlecht, uno dei club più blasonati del Belgio, occupandosi di diversi aspetti: dalla strategia sportiva alla gestione finanziaria e organizzativa. Matteo Manfredi sarà ancora il presidente con Tey, imprenditore dí Singapore, che resta proprietario e proverà nuovamente a rilanciare il progetto Samp.