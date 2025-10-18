Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Sampdoria, Donati esonerato: è fatta per Foti, ex vice di Mourinho alla Roma

I blucerchiati hanno deciso di cambiare dopo la sconfitta a Chiavari contro la Virtus Entella
2 min
L'avventura di Massimo Donati sulla panchina della Sampdoria è giunta alla conclusione. In giornata è arrivato l'esonero per l'allenatore dopo la sconfitta rimediata ieri sera a Chiavari contro la Virtus Entella: 3-1. Un risultato che ha sancito la quinta battuta d'arresto in otto giornate di Serie B per la Doria, che ha raccolto cinque punti in otto partite ed è in zona retrocessione.

Samp, esonerato Donati: l'annuncio ufficiale

C'è l'annuncio ufficiale. La Sampdoria ha reso noto: "di aver sollevato Massimo Donati dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l'integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli".

Serie B, a Foti la panchina della Sampdoria

Donati, fortemente voluto in estate da Walker e Fredberg, uomini della proprietà, sarà avvicendato con Salvatore Foti, ex vice di Josè Mourinho, ma anche ex calciatore della Sampdoria e collaboratore tecnico quando era allenata da Marco Giampaolo. Si attende solo l'annuncio.

