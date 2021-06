Spal, ritiro dall'11 al 24 luglio a Mezzana

FERRARA - La Spal, in una nota societaria, ha ufficializzato dove e quando si svolgerà il ritiro estivo dei biancocelesti: sarà Mezzana, piccolo comune della provincia trentina, ha ospitare i ferraresi dall'11 al 24 luglio. Ecco la nota da cui si apprende la notizia: "Dall’11 al 24 luglio, a Mezzana in provincia di Trento si svolgerà il ritiro estivo pre-campionato della SPAL. Mezzana, paese di montagna a 900mslm in Val di Sole, è noto principalmente per il turismo invernale e in particolare per le sue frazioni: Marilleva 900 e Marilleva 1400. La squadra biancazzurra soggiornerà all’Hotel Sporting Ravelli ***s a Marilleva 900, mentre le sedute di allenamento giornaliero saranno svolte presso il Centro Sportivo Comunale di Mezzana. Sia l’hotel, sia il Centro Sportivo distano circa 800 m dal paese di Mezzana. La SPAL ringrazia l’Amministrazione Comunale di Mezzana, il Consorzio turistico Mezzana Marilleva, l’Azienda per il Turismo della Val di Sole e di Trentino Marketing, fin da subito interessate ad ospitare il team biancazzurro, per la speciale collaborazione che ha consentito la realizzazione del ritiro estivo. Il turismo rappresenta l’attività trainante dell’economia del territorio grazie agli scenari naturalistici delle montagne, delle piste da sci della località di Marilleva (parte integrante della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena con un totale di 150 km di piste, una tra le skiarea più grandi d’Italia), delle acque del torrente Noce (considerato uno dei migliori torrenti al mondo per la navigazione con canoa e rafting e sede di importanti competizioni internazionali) e di molteplici possibilità nel campo della Mountain Bike, con piste ciclabili, percorsi trail e vari bike park (annualmente in Val di Sole vengono svolti Gare di coppa del Mondo o Campionati Mondiali di Mtb nelle diverse discipline). La programmazione dettagliata del ritiro estivo pre-campionato dei biancazzurri sarà presentata nei prossimi giorni all’interno di una conferenza stampa dedicata".