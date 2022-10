FERRARA - Dopo il ko di Frosinone, alla Spal si cambia. E' infatti ufficiale, l'esonero del tecnico Roberto Venturato. Pesano le sole due vittorie ottenute in otto giornate di campionato. Lo ha comunicato il club estense con una nota ufficiale: "SPAL comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi".