Serie B, Spal-Alfonso avanti insieme fino al 2024: ufficiale

FERRARA - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Spal annuncia "di aver prolungato il rapporto sportivo con il portiere Enrico Alfonso fino al 30 giugno 2024. Nato a Padova il 4 maggio 1988, Alfonso è cresciuto nelle giovanili del ChievoVerona prima di passare alla Primavera dell’Inter nell’estate del 2007, con cui esordisce anche in prima squadra nella sfida contro la Reggina giocata al “Meazza” e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le esperienze con Venezia e Pisa, vive la sua prima stagione da titolare a Modena nella Serie B 2010/2011 con 31 presenze totali. In seguito difende anche i pali di Cremonese, Vicenza e Pro Piacenza, ma è tra le fila del Cittadella che trova la maggiore continuità. Con la maglia granata gioca dal 2015 al 2018, per un totale di 113 presenze, vincendo un Campionato di Lega Pro e raggiungendo per due volte i playoff di Serie B. Nel 2018/2019 si trasferisce al Brescia con il quale vince il Campionato di Serie B da titolare ed ottiene la promozione in Serie A, dove nell’anno seguente disputa quattro partite. Dopo essere tornato a vestire la maglia della Cremonese, nel gennaio 2021 approda alla SPAL con cui colleziona 11 presenze nella seconda parte della Serie B 2021/2022 e altrettante nel campionato attualmente in corso, risultando determinante in più occasioni con le sue parate".