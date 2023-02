Tacopina rivela un retroscena su Nainggolan e De Rossi

FERRARA - Nel pomeriggio di ieri Radja Nainggolan si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Spal. Un rinforzo importante per la compagine ferrarese, con il centrocampista belga che ha ritrovato come allenatore il suo grande amico ed ex compagno ai tempi della Roma, Daniele De Rossi. Sono arrivate anche le parole di benvenuto da parte del presidente della Spal, Joe Tacopina, riportate da Estense.com: "Per noi è un giorno fantastico poter annunciare un calciatore del genere". "Quando qualche giorno fa ho parlato con De Rossi di Nainggolan pensavo fosse uno scherzo - continua Tacopina - invece ho capito che era tutto vero e la trattativa si è chiusa velocemente. Voglio ringraziare tutte le parti coinvolte, mister De Rossi, l’area tecnica, Radja e il suo agente che sono stati esemplari nella trattativa".