De Rossi e il messaggio d'amore ai romanisti in trasferta: le parole che emozionano

FERRARA - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia , l'allenatore della Spal , Daniele De Rossi , non ha mancato di ricordare la sua avventura con la maglia della Roma . L'ex capitano giallorosso, in particolare, ha fatto riferimento ai suoi trascorsi romanisti ben sapendo che saranno circa mille i tifosi che seguiranno la sua squadra in trasferta a Venezia: "A queste cose ci faccio sempre caso e vi spiego il motivo. Ho legato la mia vita calcistica alla grande passione che ho avuto fin da bambino per la Roma. Anche fuori casa facevamo da padroni. Ci portavamo dietro sempre un grande seguito. E ora la stessa cosa, pur con le dovute proporzioni, la ritrovo qui a Ferrara. Sento grande appartenenza e senso di identità".

De Rossi: "Le trasferte con la Roma? Gli anni più belli della mia vita"

L'ex capitano giallorosso e attuale allenatore della Spal aggiunge: "Questa cosa mi fa tornare indietro agli anni più belli della mia vita quando andavamo negli stadi più belli del mondo e c'erano sempre 4 o 5 mila romanisti. Si tratta di una cosa che non dico spesso perché non voglio passare per ruffiano, ma è un problema in più per me. La gente qui non tifa per Juve, Inter o Milan come in molte altre parti al Nord. Qui ho trovato gente che tifa solo per la Spal e io sono molto arrabbiato perché non stiamo ricambiando con i risultati il loro affetto ed il loro amore".