Clamoroso ritorno di De Rossi alla Spal? Arriva la risposta di Tacopina

FERRARA - Per il momento la cura Massimo Oddo non ha fatto effetto sulla Spal. La formazione ferrarese ha ottenuto un solo un punto in due partite dopo l'avvicendamento tra De Rossi e Oddo. La situazione è particolarmente difficile, con la Spal che si trova in piena zona retrocessione, a due punti dai playout. In queste ore si parla di un ritorno di Daniele De Rossi, le valutazioni in casa Spal sono in corso. A tal proposito, ha voluto fare chiarezza il presidente del club, Joe Tacopina, ai microfoni di Itasportpress.