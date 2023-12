Mirko Antonucci si lancia nella moda: nuovo store a Roma

Non solo dribbling, assist e gol, anche abbigliamento e sneakers di grido. Mirko Antonucci si è lanciato nel mondo della moda . L'ex talento giallorosso, ora allo Spezia, ieri pomeriggio a Roma ha inaugurato, insieme al socio Riccardo Sofia, un nuovo store in pieno centro - Wardon - fra la curiosità dei passanti e di chi lo ha riconosciuto a Via Laurina, a due passi da via del Corso.

Il tempo di spegnere le candeline sulla torta e poi di nuovo a La Spezia, dove c'è da preparare la difficile sfida di venerdì con il Bari. L'inizio di stagione dello Spezia non è stato semplice: una squadra costruita per la promozione ha incontrato tante difficoltà con Alvini. Con l'arrivo di D'Angelo in panchina ci si aspetta un cambio di rotta: la vittoria in extremis di Ascoli potrebbe essere quella della svolta. E Antonucci, l'anno scorso fra i migliori giocatori per rendimento in B al Cittadella, potrebbe essere l'arma in più.