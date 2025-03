Spezia, iniziata la riabilitazione di Soleri: ecco quando è previsto il rientro

Edoardo Soleri ha iniziato la sua riabilitazione presso Villa Stuart , a Roma. L'attaccante dello Spezia , cresciuto nelle giovanili giallorosse, lo scorso 13 febbraio si è sottoposto a un intervento di tenoraffia achillea sinistra, effettuato in Finlandia dal professor Lempainen. Il rientro in campo per il calciatore è previsto dopo circa sei mesi . La sua stagione è quindi terminata anzitempo.

Il recupero di Soleri

Soleri rimarrà sino ad aprile presso la clinica di Villa Stuart, a Roma, per la sua riabilitazione. Attualmente l'attaccante classe 1997 ha tolto il tutore, iniziando un percorso di terapia sia in acqua che in palestra. In stagione, con la maglia dello Spezia di D'Angelo, Soleri è sceso in campo in venti occasioni, segnando tre gol e servendo un assist. Tornerà alla piena attività atletica all'inizio della prossima stagione.