Donadoni, che stoccata all'Italia: "Si sente dire che bisogna cambiare ma poi..."

Spezia, Donadoni: "Vi racconto il mio ritorno in panchina"

Così Roberto Donadoni a Dribbling, a poche settimane dal suo approdo a La Spezia: "Il mio ritorno in panchina è dovuto ad uno stimolo che in me è rimasto sempre. Ora alleno in una categoria diversa rispetto a quella in cui ho sempre lavorato ma nell’accettare questo incarico hanno contato molto i rapporti, l’amicizia. Dopo aver parlato con Charlie Stillitano ci siamo convinti entrambi che era la decisione giusta da prendere".

La Nazionale e i talenti italiani

Donadoni resta sempre profondamente legato alla Nazionale, ma non è soddisfatto di ciò che ci sta facendo in ottica futura: "Sulla Nazionale bisogna essere obiettivi e riconoscere che negli ultimi anni il materiale tecnico e umano che abbiamo avuto è stato questo. Si sente sempre dire che c’è necessità di cambiare ma per cambiare bisogna fare qualcosa di differente. Le altre Nazionali nel frattempo hanno programmato, sono cresciute e diventate più competitive. I nuovi talenti? Posso dire che quando ci sono delle reali potenzialità non restano ingabbiate ma prima o poi emergono. Il problema dei giovani in erba è che il principale obiettivo da raggiungere è la vittoria perché questo consente all’allenatore, magari l’anno successivo, di allenare una categoria superiore. Questo meccanismo va a scapito dei ragazzini che perdono l’aspetto ludico ed educativo che il calcio è giusto che rappresenti".