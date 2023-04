BARI - Come già successo nella gara d'andata del campionato di Serie B, Andrea Masiello non sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritorno contro il Bari, in programma lunedì al 'Druso'. La conferma è arrivata oggi dalla voce del direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, che ha parlato prima della conferenza stampa di Bisoli: "Non sarà convocato contro il Bari per una questione di buonsenso".