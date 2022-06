TERNANA - La Ternana ha deciso di non riscattare il centrocampista greco della Virtus Entella Ilias Koutsoupias , dunque il ds Leone cerca delle alternative per colmare il vuoto. Il primo sulla lista delle preferenze è Luca Valzania (26) mediano dell’Atalanta, ma lo scorso anno a Cremona, che è stato riscattato dai grigiorossi soltanto qualche giorno fa. Piace anche il centrocampista centrale Nunzio Brandi (21), prestato dal Verona alla Lucchese, in serie C.