Venezia, battuta la concorrenza del Genoa per Joronen

VENEZIA - Ieri il Venezia, alla presenza del patron Niederauer, ha presentato ufficialmente l'ex difensore della Juventus Christian Molinaro come direttore dell’area tecnica. Una settimana intensa quella che si sta chiudendo per i lagunari, che dopo il rinnovo del centrocampista Mattia Aramu fino al 2024, hanno chiuso per l'arrivo del portiere Jesse Joronen (29) dal Brescia battendo la concorrenza del Genoa ed hanno deciso di non riscattare l'attaccante Jean-Pierre Nsame (29), che dopo il prestito dallo Young Boys tornerà dunque nella squadra svizzera, date anche le sue intenzioni di non rimanere dopo la retrocessione in Serie B.