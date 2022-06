Venezia, ufficiale il rinnovo di Bertinato

"Il Venezia FC comunica che il portiere Bruno Bertinato ha firmato il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Bertinato, 24 anni, è arrivato al Venezia nel gennaio 2019. Nel corso degli ultimi tre anni e mezzo, il brasiliano ha disputato una partita in Coppa Italia con la Prima Squadra oltre ad aver totalizzato 20 presenze in Serie C durante i prestiti al Lecco ed alla Vis Pesaro. A livello internazionale, Bertinato vanta due presenze con la selezione brasiliana Under 17".