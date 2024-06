Venezia in Serie A, ha chiesto di giocare a Salerno: il motivo

Il Venezia all'Arechi: c'è l'ok del comune di Salerno

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A battendo la Cremonese, il club ha chiesto subito la disponibilità dello stadio Arechi al comune di Salerno. Questo perchè lo stadio Penzo subirà dei lavori di adeguamento per i critieri strutturali della Lega Serie A. Lavori che dovrebbero comunque terminare in tempo per l'inizio del campionato. Nel frattempo, la giunta comunale di Salerno ha accolto all'unanimità la richiesta del Venezia e stabilendo che "la disponibilità è concessa a condizione che sia prioritario l’utilizzo dell’impianto alla U.S. Salernitana 1919 per la partecipazione al prossimo campionato di Serie B 2024/2025, e pertanto a condizione che le Leghe competenti predispongano calendari che evitino la sovrapposizione degli incontri".