Che festa a Venezia per la Serie A: mago Stroppa, è la quarta promozione!
È cominciata la festa in tutta Venezia, dalla perla della laguna a Mestre e dintorni, per la terza promozione in Serie A in cinque anni, giunta dopo il pareggio per 2-2 sul terreno dello Spezia. Per il tecnico Giovanni Stroppa è addirittura la quarta negli ultimi sei anni: prima ci era riuscito con Crotone, Monza e Cremonese, esattamente un anno fa. Il Venezia torna nella massima serie dopo soli 11 mesi dalla retrocessione, avvenuta in seguito alla sconfitta casalinga contro la Juventus, nell'ultima giornata dello scorso anno.
È festa grande a Venezia
I tifosi, già in delirio tra calli e canali, attenderanno il rientro della squadra per festeggiare questa sera in città: in trasferta c'erano quasi 1.200 supporter. L'abbraccio proseguirà venerdì prossimo quando gli arancioneroverdi ospiteranno il Palermo per l'ultimo turno, che assegnerà soltanto il titolo platonico di vincitore della Serie B, per cui è ancora in corsa anche il Frosinone, vicinissimo a sua volta al ritorno in A, grazie alla vittoria odierna a Castellammare di Stabia e alla contemporanea sconfitta del Monza a Mantova.