Che festa a Venezia per la Serie A: mago Stroppa, è la quarta promozione!

È cominciata la festa in tutta Venezia, dalla perla della laguna a Mestre e dintorni, per la terza promozione in Serie A in cinque anni, giunta dopo il pareggio per 2-2 sul terreno dello Spezia. Per il tecnico Giovanni Stroppa è addirittura la quarta negli ultimi sei anni: prima ci era riuscito con Crotone, Monza e Cremonese, esattamente un anno fa. Il Venezia torna nella massima serie dopo soli 11 mesi dalla retrocessione, avvenuta in seguito alla sconfitta casalinga contro la Juventus, nell'ultima giornata dello scorso anno.