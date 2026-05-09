Il Venezia torna in Serie A e festeggia sul Canal Grande: il corteo speciale sull'acqua

Il Venezia è di nuovo in Serie A. Dopo appena un anno dalla retrocessione dello scorso anno, la squadra di Stroppa torna a festeggiare la promozione nella massima serie. Una stagione combattuta che ha visto i lagunari accelerare negli ultimi mesi e staccare le inseguitrici fino a conquistare il primo posto e la vittoria del campionato. Con il pareggio contro lo Spezia, il Venezia aveva già festeggiato la promozione in Serie A, poi la vittoria casalinga contro il Palermo ha sugellato la vittoria del campionato di B. Dopo la sfida di venerdì, sabato pomeriggio la festa in città con tutti i tifosi e una parata speciale.