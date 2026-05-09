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Il Venezia torna in Serie A e festeggia sul Canal Grande: il corteo speciale sull'acqua© ANSA

Il Venezia torna in Serie A e festeggia sul Canal Grande: il corteo speciale sull'acqua

Festa grande dei lagunari per il ritorno nella massima serie dopo appena un anno: in Piazza San Marco la premiazione ufficiale
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TagsVeneziaSerie A
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Il Venezia è di nuovo in Serie A. Dopo appena un anno dalla retrocessione dello scorso anno, la squadra di Stroppa torna a festeggiare la promozione nella massima serie. Una stagione combattuta che ha visto i lagunari accelerare negli ultimi mesi e staccare le inseguitrici fino a conquistare il primo posto e la vittoria del campionato. Con il pareggio contro lo Spezia, il Venezia aveva già festeggiato la promozione in Serie A, poi la vittoria casalinga contro il Palermo ha sugellato la vittoria del campionato di B. Dopo la sfida di venerdì, sabato pomeriggio la festa in città con tutti i tifosi e una parata speciale.

Festa grande a Venezia per il ritorno in Serie A

Inevitabile il corteo acqueo in giro per i canali della città a bordo di una "peata" rossa, una tipica imbarcazione veneziana. Bandiere veneziane dappertutto, la città invasa dai tifosi che festeggiano il ritorno nella massima serie con il coro: "In serie A, ce ne andiamo in serie A". Tifosi sia lungo i canali che con decine di imbarcazioni al seguito della peata che accoglieva la squadra, l'allenatore Stroppa e la neopresidente Francesca Bodie. Una grande festa lungo il Canal Grande partita alle 16 con il via dalle dalle acque antistanti piazzale Roma arrivando fino a piazza San Marco; lì dove, a partire dalle 18, c'è la premiazione ufficiale con i vertici della serie B e la consegna ad Andrea Adorante del premio come Mvp del campionato 2025/2026.

I numeri del Venezia

Un girone di ritorno incredibile per il Venezia che non perdeva dallo scorso febbraio contro il Modena: da lì una striscia di 14 risultati utili consecutivi. Un ruolino di marcia incredibile che ha tolto speranze alle inseguitrici e ha regalato il ritorno in Serie A alla squadra di Giovanni Stroppa. Il volto di questa stagione non può che essere Andrea Adorante: l'attaccante, arrivato in estate dallo Juve Stabia, ha segnato 17 gol in stagione, trascinando la squadra al primo posto in classifica. Segue a ruota un altro protagonista della grande stagione da 82 punti del Venezia, John Yeboah, che chiude con 10 gol.

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