Il Comune di Portofino e la Virtus Entella sono orgogliosi di annunciare un nuovo accordo di partnership strategica finalizzato a valorizzare il territorio attraverso iniziative sportive e culturali che favoriscano lo sviluppo e il turismo sostenibile. Il club biancoceleste, da sempre impegnato nella promozione dei valori sociali e ambientali del territorio, sarà portavoce delle bellezze del borgo, portando il logo Portofino Mare sulla manica delle tre maglie ufficiali e veicolando il brand Portofino Yacht Marina attraverso i pannelli a led e il maxi schermo presenti allo stadio Comunale di Chiavari. L’esordio della collaborazione avverrà sabato prossimo in occasione della prima gara di campionato con la Juve Stabia. Questa sinergia intende rafforzare l’identità territoriale e consolidare l’immagine di eccellenza della Liguria nel panorama sportivo e turistico nazionale e internazionale.

La partnership prevederà numerose attività congiunte che coinvolgeranno i tesserati del club, tra cui eventi sportivi, culturali e formativi, progetti di sensibilizzazione ambientale e sociale, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Tali iniziative contribuiranno a diffondere la cultura della pratica sportiva e dei valori legati al rispetto, all’inclusione e alla sostenibilità, rafforzando il legame tra sport e comunità.



Il Sindaco di Portofino Matteo Viacava:

"Portofino è orgogliosa di sostenere l’Entella del presidente Antonio Gozzi, portabandiera del Tigullio che nella prossima stagione militerà nell’importante campionato di Serie B. Questa partnership nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra il nostro borgo e una società che porta in alto i colori del nostro territorio con grande attenzione al sociale e alla crescita dei giovani. Siamo convinti che unendo le forze potremo dare ancora più valore allo sport e alla comunità del Tigullio, accompagnando l’Entella in questa nuova sfida con passione e determinazione. Organizzeremo insieme eventi finalizzati alla diffusione della cultura e della pratica dello sport, in alcune location di Portofino e dedicando particolare attenzione alle fasce giovanili, motore di crescita e futuro della nostra comunità".



Antonio Gozzi, presidente Virtus Entella:

“Siamo particolarmente orgogliosi e onorati di annunciare la nostra nuova partnership con il Comune di Portofino, il cui logo sarà presente sulla manica della nostra maglia da gioco. Questo accordo rappresenta un importante segnale di unità e sostegno tra la Virtus Entella e il Tigullio, che rappresentiamo come unica società nel calcio professionistico nazionale. La collaborazione con uno dei borghi più conosciuti e apprezzati al mondo, non costituisce soltanto un valore economico, ma evidenzia una condivisione di valori quali il senso di comunità, l’impegno per lo sport e la promozione del territorio. Essere strumento di visibilità per un Comune come Portofino rappresenta per noi un ulteriore stimolo a portare con orgoglio la nostra identità in tutta Italia, al cospetto di città importanti e società blasonate".