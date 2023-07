Serie C a rischio rinvio: scoppia il caso Alcione

La Serie C è nel caos e l'inizio del campionato potrebbe slittare. Il motivo? La guerra tra il Tar della Lombardia e la prefettura di Milano e, in concomitanza, l'iscrizione di una squadra. Il nodo della questione riguarda l'Arena Civica di Milano il più antico impianto sportivo milanese inaugurato nel 1807 e che bel 1910 ospitò la prima partita della Nazionale italiana contro la Francia. Negli ultimi due anni l'Arena ha ospitato anche le gare dell'Alcione squadra che dopo i playoff potrebbe essere promossa in Serie C.