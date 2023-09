L'Atalanta U23 fa la storia: prima vittoria in Serie C

CARAVAGGIO (BERGAMO) - Al terzo "tentativo" arriva la prima, storica, vittoria per l'Atalanta U23. La squadra di mister Modesto, nella 3ª giornata di Serie C (gir. A) supera 3-2 la Giana Erminio e centra il primo successo dopo una sconfitta e un pari. Al Comunale di Caravaggio è grande protagonista Italeng, autore di una doppietta, con l'attaccante che sblocca la gara già al 10' sfruttando una serpentina con assist al centro di Bonfanti. Italeng si ripete poi al 45', ribadendo in rete la respinta di Zacchi sul primo tiro. Il 2-0 sembra chiudere il primo tempo, ma in pieno recupero la Giana accorcia le distanze grazie ad un bel colpo di testa di Minotti. Nella ripresa è Mallamo, al 58', a siglare la rete del 3-1, ma gli ospiti rispondono al 78' con il gol di Verde che fissa il risultato sul 3-2 finale. Con questo successo la seconda squadra dell'Atalanta centra un altro risultato utile consecutivo, dopo lo 0-0 col Trento, e si porta a 4 punti in classifica. Per la Giana, invece, è il secondo ko di fila.