FERRARA - Salta un'altra panchina in Serie C: è terminata dopo sei giornate l'avventura di Mimmo Di Carlo sulla panchina della Spal. Fatale al tecnico la sconfitta di ieri contro la Recanatese e i soli 6 punti in cinque gare di campionato. "Nel ringraziarlo per la passione, la dedizione al lavoro, l'umanità mostrata verso ogni singola componente societaria. Il club - si legge nella nota della società biancoazzurra - augura a Mimmo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".