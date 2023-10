Serie C, il Crotone esonera Zauli: ufficiale

CROTONE - È terminata l'avventura di Lamberto Zauli sulla panchina del Crotone. Fatale al tecnico il ko nell'ultimo turno contro il Taranto (il secondo nelle ultime tre gare), con i rossoblù a ridosso della zona play off con 10 punti in classifica. Zauli era arrivato a Crotone nello scorso febbraio per sostituire Franco Lerda.