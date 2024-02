La Serie C Now prima lega calcistica in Europa con la Referee Cam

La Serie C Now sarà la prima lega calcistica in Europa a introdurre la Referee Cam. Svolta epocale per il campionato con la possibilità di seguire le partite anche dal punto di vista dell'arbitro. La sperimentazione avrà inizio con la sfida tra Cesena e Pineto, partita valida per la 28esima giornata di Serie C. Fischio d'inizio in programma per domenica 25 febbraio alle 15. Match che sarà vsibile su Sky Sport Calcio e in streaming su Now Tv. L'arbitro che indosserà per la prima volta la telecamera sarà Claudio Allegretta, della sezione di Molfetta. Poi la Referee Cam sarà protagonista in una partita di ogni turno playoff.