Taranto, deferimento e penalizzazione: la sentenza del Tribunale Federale Nazionale

Terremoto in casa Taranto, dove i tifosi tremano per una possibile penalizzazione. Al club del patron Massimo Giove, è stato notificato in queste ore un deferimento dovuto a problematiche tecnico-informatiche nel generare la documentazione per il Taranto, con rischio sanzioni. Dopo la nota ufficiale del sodalizio rossoblù, è arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, che fa tremare il gruppo sqaudra di Ezio Capuano.