Il Taranto di Capuano a porte chiuse con la Juve Stabia: gialloblù furiosi

Juve Stabia-Taranto, in programma il prossimo lunedì 11 marzo 2024 allo stadio "Menti" di Castellamare di Stabia con inizio alle ore 20:45, verrà giocata a porte chiuse. Una decisione assunta per i disordini al termine di Juve Stabia-Casertana. La decisione ha scatenato l'ira del club gialloblù, capolista del girone C di Serie C. Il club ha comunicato di essere "amareggiato per la decisione presa" repuntado di "essere vittima di un atto gravissimo" per poi rincarare la dosa: "Siamo avviliti, è il termine più rappresentativo del nostro stato d’animo. Una notizia che sinceramente ci lascia molto perplessi, un fulmine a ciel sereno che ci priva, in un momento decisivo della stagione, dei nostri tifosi".