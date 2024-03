Serie C, 4 punti di penalizzazione per il Brindisi

Brutte notizie in casa Brindisi. La società pugliese, fanalino di coda del girone C di Lega Pro, è stata punita con un -4 in classifica dal Tribunale Federale Nazionale, che si è espresso a proposito del ritardo dei pagamenti alla scadenza di dicembre. Peraltro, potrebbe non finire qui. Il Brindisi rischia altri 2 punti di penalizzazione per il tardivo pagamento degli emolumenti da versare entro il 16 febbraio 2024.